Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Эстонии операторы передают данные об абонентах правоохранителям - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 27.04.2026 (обновлено: 23:28 27.04.2026)
СМИ: в Эстонии операторы передают данные об абонентах правоохранителям

ERR: в Эстонии операторы Tele2 и Elisa передают данные о своих абонентах полиции

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотовые операторы Tele2 и Elisa в Эстонии передают информацию о пользователях своим правоохранительным органам.
  • Шведский оператор Telia также предоставляет данные о пользователях эстонским правоохранителям, у него «нет иного выбора».
  • Операторы Tele2 и Elisa подтвердили, что правоохранители имеют доступ к их данным связи.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотовые операторы Tele2 и Elisa, работающие в Эстонии, передают информацию о пользователях своих услуг правоохранительным органам страны, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителей операторов связи.
Ранее, как сообщает ERR, шведский оператор Telia подтвердил, что у него "нет иного выбора", кроме как предоставлять данные о пользователях эстонским правоохранителям. Пресс-секретарь Департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявляла, что Telia предоставляет доступ к своей электронной системе, в которой можно проверить номер владельца и получить его данные.
ERR также отправила запросы операторам Tele2 и Elisa, спросив, имеют ли правоохранители аналогичный доступ к их данным связи.
"Да, имеют", - ответил член правления Tele2 Тайво Кендла телерадиокомпании.
Сотовый оператор Elisa также подтвердил, что предоставляет сведения о своих абонентах правоохранителям.
В миреЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала