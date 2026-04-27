СМИ: в Эстонии операторы передают данные об абонентах правоохранителям

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотовые операторы Tele2 и Elisa, работающие в Эстонии, передают информацию о пользователях своих услуг правоохранительным органам страны, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителей операторов связи.
Ранее, как сообщает ERR, шведский оператор Telia подтвердил, что у него "нет иного выбора", кроме как предоставлять данные о пользователях эстонским правоохранителям. Пресс-секретарь Департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявляла, что Telia предоставляет доступ к своей электронной системе, в которой можно проверить номер владельца и получить его данные.
ERR также отправила запросы операторам Tele2 и Elisa, спросив, имеют ли правоохранители аналогичный доступ к их данным связи.
"Да, имеют", - ответил член правления Tele2 Тайво Кендла телерадиокомпании.
Сотовый оператор Elisa также подтвердил, что предоставляет сведения о своих абонентах правоохранителям.