СМИ: в Эстонии операторы передают данные об абонентах правоохранителям

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотовые операторы Tele2 и Elisa, работающие в Эстонии, передают информацию о пользователях своих услуг правоохранительным органам страны, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на представителей операторов связи.

Ранее, как сообщает ERR, шведский оператор Telia подтвердил, что у него "нет иного выбора", кроме как предоставлять данные о пользователях эстонским правоохранителям. Пресс-секретарь Департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявляла, что Telia предоставляет доступ к своей электронной системе, в которой можно проверить номер владельца и получить его данные.

ERR также отправила запросы операторам Tele2 и Elisa, спросив, имеют ли правоохранители аналогичный доступ к их данным связи.

"Да, имеют", - ответил член правления Tele2 Тайво Кендла телерадиокомпании.