Рейтинг@Mail.ru
"Приведет к катастрофе". На Западе ужаснулись решению ЕС против России - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 27.04.2026 (обновлено: 19:16 27.04.2026)
"Приведет к катастрофе". На Западе ужаснулись решению ЕС против России

© REUTERS / Patrick PleulФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© REUTERS / Patrick Pleul
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый пакет санкций Евросоюза против России стал попыткой замаскировать беспомощность Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.
  • Пачини считает, что санкции больше не имеют смысла с точки зрения «мягкой силы» и используются для убеждения европейских граждан в способности Еврокомиссии влиять на международные процессы.
  • По мнению эксперта, санкции способны лишь разрушать местные европейские экономики.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России стал попыткой замаскировать беспомощность Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Между строк читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" — никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии все еще есть некая способность влиять на международные процессы", — отметил он.
По мнению Пачини, складывается впечатление, что с помощью ограничений лидеры европейских стран "стремятся привести экономики ЕС к полной катастрофе". Как пишет эксперт, рестрикции способны лишь разрушать местные европейские экономики.
Очередной пакет ограничительных мер против Москвы Евросовет принял в минувший четверг. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.
В миреРоссияБрюссельМоскваМария ЗахароваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала