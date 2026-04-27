Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый пакет санкций Евросоюза против России стал попыткой замаскировать беспомощность Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.
- Пачини считает, что санкции больше не имеют смысла с точки зрения «мягкой силы» и используются для убеждения европейских граждан в способности Еврокомиссии влиять на международные процессы.
- По мнению эксперта, санкции способны лишь разрушать местные европейские экономики.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России стал попыткой замаскировать беспомощность Брюсселя, заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.
"Между строк читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения "мягкой силы" — никакой, что было наглядно продемонстрировано. Следовательно, единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии все еще есть некая способность влиять на международные процессы", — отметил он.
По мнению Пачини, складывается впечатление, что с помощью ограничений лидеры европейских стран "стремятся привести экономики ЕС к полной катастрофе". Как пишет эксперт, рестрикции способны лишь разрушать местные европейские экономики.
Очередной пакет ограничительных мер против Москвы Евросовет принял в минувший четверг. Они затрагивают банковскую систему, криптовалюты и торгующие ими компании. Также они коснутся импорта металлов, химикатов и критически важных минералов на сумму более 570 миллионов евро и экспорта в Россию товаров стоимостью свыше 360 миллионов.
В российском МИД пообещали отреагировать соответственно после тщательного анализа новых рестрикций. Вместе с тем там заверили, что они будут безрезультатными, как и все предыдущие. Официальный представитель ведомства Мария Захарова раскритиковала заявление ЕС об уже готовящемся 21-м пакете санкций, назвав его театром абсурда.
