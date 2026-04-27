Представитель ЗАЭС рассказала об охоте дронов ВСУ за жителями Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Фиксируется усиление психологического давления на жителей города: поступают сигналы о случаях, когда беспилотные летательные аппараты фактически "охотятся" за людьми" , - сказала Яшина, отметив, что многие жители города атомщиков работают на станции и являются членами семей сотрудников ЗАЭС.