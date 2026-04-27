Дроны ВСУ ночью атаковали Энергодар
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
09:54 27.04.2026
Дроны ВСУ ночью атаковали Энергодар

Пухов: дроны ВСУ ночью атаковали Энергодар

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар ночью.
  • Противник безуспешно пытался поразить вышки сотовой связи и дважды атаковал автомобили в промзоне города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали минувшей ночью город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, безуспешно пытаясь поразить вышки связи, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Ночью противник пытался дронами безуспешно поразить вышки сотовой связи", - сказал Пухов.
Кроме того, по его словам, вражеские дроны дважды атаковали автомобили в промзоне города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (река)ЕвропаЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
