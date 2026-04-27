Дроны ВСУ ночью атаковали Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали минувшей ночью город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, безуспешно пытаясь поразить вышки связи, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Ночью противник пытался дронами безуспешно поразить вышки сотовой связи", - сказал Пухов.
Кроме того, по его словам, вражеские дроны дважды атаковали автомобили в промзоне города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
