Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возможности диалога с Болгарией по новым атомным проектам, включая АЭС «Белене».

Основа для диалога должна быть в здравом смысле, а не в идеологии, подчеркнул Лихачев.

Лихачев отметил прочные позиции атомной энергетики, российских технологий и международного опыта «Росатома».

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Диалог "Росатома" с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике, в том числе по АЭС "Белене", возможен, его основой должен быть здравый смысл, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"То же самое относится и к Болгарии . Мы считаем, что по мере углубления энергетических вызовов в Европе возвращение к прагматичному разговору становится все более востребованным", - отметил Лихачев.

Построенная по российскому дизайну АЭС "Козлодуй " уже сталкивалась с серьезными вопросами, связанными с обслуживанием и ремонтом оборудования при отказе от оригинальных решений и комплектующих, и это не политический вопрос, а вопрос надежности, безопасности и технологической ответственности, добавил глава "Росатома".

"Мы полагаем, что диалог по поставкам, сервису и в более широком плане по перспективам новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен. Но его основой должна быть не идеология, а здравый смысл", - сказал Лихачев.