Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возможности диалога с Болгарией по новым атомным проектам, включая АЭС «Белене».
- Основа для диалога должна быть в здравом смысле, а не в идеологии, подчеркнул Лихачев.
- Лихачев отметил прочные позиции атомной энергетики, российских технологий и международного опыта «Росатома».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Диалог "Росатома" с Болгарией по новым проектам в атомной энергетике, в том числе по АЭС "Белене", возможен, его основой должен быть здравый смысл, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" выстраивает диалог со своими партнерами на рациональной основе, отметил Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом".
Построенная по российскому дизайну АЭС "Козлодуй" уже сталкивалась с серьезными вопросами, связанными с обслуживанием и ремонтом оборудования при отказе от оригинальных решений и комплектующих, и это не политический вопрос, а вопрос надежности, безопасности и технологической ответственности, добавил глава "Росатома".
"Мы полагаем, что диалог по поставкам, сервису и в более широком плане по перспективам новых проектов, включая тему АЭС "Белене", в будущем возможен. Но его основой должна быть не идеология, а здравый смысл", - сказал Лихачев.
По его словам, энергетика не прощает идеологических экспериментов и очень быстро возвращает дискуссию с уровня лозунгов на уровень фактов. "А в мире фактов у атомной энергетики, у российских технологий и у нашего международного опыта очень прочные позиции", - резюмировал Лихачев.