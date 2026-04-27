Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил последствия запрета ЕС на импорт СПГ из России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:19 27.04.2026
Эксперт оценил последствия запрета ЕС на импорт СПГ из России

Тимонин: запрет ЕС на импорт российского СПГ может привести к росту цен

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запрет Евросоюза на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды пикового спроса и может привести к росту цен, считает старший менеджер компании "Имплемента" Иван Тимонин.
  • Наиболее уязвимыми в ситуации оказываются страны с высокой зависимостью от СПГ и спотового рынка, а также энергоемкая промышленность, чувствительная к ценовым колебаниям.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным контрактам снизит гибкость европейского газового рынка в периоды пикового спроса и может привести к росту цен, заявил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
"Ключевая проблема здесь заключается не столько в выпадении значительных объёмов, сколько в снижении гибкости системы: именно краткосрочные и спотовые поставки традиционно используются для балансировки рынка в периоды пикового спроса", - комментирует Тимонин.
По словам эксперта, "это ведёт к росту цен и волатильности", особенно в условиях, когда уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе остаётся пониженным, а конкуренция за СПГ с азиатскими рынками усиливается.
"Газпром" также в этом году неоднократно сообщал, что Евросоюз, где запасы газа опустились до критически низких уровней, столкнется с проблемами при заполнении ПХГ к будущей зиме, и положение в регионе осложнено ценовой ситуацией.
Эксперт добавил, что российский СПГ не доминирует в поставках, но остается важным элементом для Европы, особенно в периоды повышенного спроса благодаря логистической близости и гибкости.
Наиболее уязвимыми в такой ситуации, по словам аналитика, оказываются страны с высокой зависимостью от СПГ и спотового рынка, а также энергоемкая промышленность, чувствительная к ценовым колебаниям. В более выигрышном положении находятся США, как поставщик гибких объемов, Норвегия, как ключевой трубопроводный экспортер, и крупные трейдеры, извлекающие выгоду из возросшей волатильности.
ЭкономикаЕвропаСШАНорвегияЕвросоюзГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала