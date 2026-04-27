ЕК приступила к заимствованиям для финансирования кредита Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине.
- Объем кредита Украине может достигнуть 90 миллиардов евро.
- Первый транш ожидается во втором квартале 2026 года.
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Еврокомиссия уже приступила к заимствованиям на финансовых рынках для финансирования кредита Украине объемом до 90 миллиардов евро, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ЕК, после согласования параметров кредита лидерами ЕС в декабре 2025 года и утверждения правовой базы Советом и Европарламентом в январе-феврале этого года, весной Еврокомиссия начала привлечение средств на рынках капитала. Первый транш Украине ожидается во втором квартале 2026 года, ориентировочно в конце мая-начале июня.
Совет ЕС 23 апреля окончательно утвердил механизм макрофинансовой поддержки Киева, предусматривающий финансирование за счет выпуска долговых обязательств ЕС и поэтапное перечисление средств Украине.