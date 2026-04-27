Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Южный порт" реорганизуют по КРТ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Еще один участок бывшей промзоны "Южный порт" реорганизуют в Москве по программе КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Территория бывшей промзоны "Южный порт" становится крупным деловым и научно-производственным центром Москвы. Во многом этому способствует программа комплексного развития территорий. В рамках реализации четырех проектов здесь уже идет редевелопмент свыше 114 гектаров земли с градостроительным потенциалом более 3,6 миллиона квадратных метров недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении указывается, что благодаря новому проекту, который подготовил город, в реорганизацию вовлекут еще почти 22 гектара земли. Здесь возведут 328,5 тысячи квадратных метров нежилой недвижимости. Кроме того, проект позволит создать около 2,4 тысячи рабочих мест.