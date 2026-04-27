19:40 27.04.2026 (обновлено: 20:20 27.04.2026)
В Белгородской области водитель авто погиб после столкновения с поездом

© Фото : МЧС Белгородской области/MAX Последствия столкновения легкового автомобиля с поездом в Белгородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом и погиб.
  • Столкновения избежать не удалось, несмотря на то что машинист применил экстренное торможение.
  • Электропоезд получил повреждения, но сход подвижного состава не произошел, никто из пассажиров и локомотивной бригады не пострадал.
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом в Белгородской области и погиб от столкновения, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
"Сегодня в 15.45 (мск - ред.) на железнодорожном переезде между станциями Белгород и Беломестная Юго-Восточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6228 сообщением Белгород – Курск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.
В результате водитель автомобиля получил смертельные травмы. Схода подвижного состава не допущено, по предварительным данным, никто из пассажиров поезда и локомотивной бригады не пострадал.
В пресс-службе уточнили, что из-за удара электропоезд получил повреждения и будет отправлен в Белгород. Пассажиров доставят до места назначения другим пригородным составом. В ЮВЖД подчеркнули, что происшествие не повлияло на движение других пассажирских поездов.
По данным пресс-службы УМВД по Белгородской области, переезд был оборудованном светофорной и семафорной сигнализацией, за рулем автомобиля Daewoo Gentra находился 41-летний мужчина.
