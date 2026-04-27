В Белгородской области водитель авто погиб после столкновения с поездом

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом в Белгородской области и погиб от столкновения, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

"Сегодня в 15.45 (мск - ред.) на железнодорожном переезде между станциями Белгород и Беломестная Юго-Восточной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6228 сообщением Белгород – Курск . Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в Telegram-канале ЮВЖД.

В результате водитель автомобиля получил смертельные травмы. Схода подвижного состава не допущено, по предварительным данным, никто из пассажиров поезда и локомотивной бригады не пострадал.

В пресс-службе уточнили, что из-за удара электропоезд получил повреждения и будет отправлен в Белгород. Пассажиров доставят до места назначения другим пригородным составом. В ЮВЖД подчеркнули, что происшествие не повлияло на движение других пассажирских поездов.