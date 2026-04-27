В ДНР за неделю 24 человека пострадали при атаках ВСУ

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Двадцать четыре человека получили ранения и двое погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ увеличилось до 16 420 человек, в том числе 1051 ребенок.