В Турции после укуса клеща умер мужчина, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Сивас мужчина скончался после укуса клеща из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ).
- Профессор предупредил о начале сезона клещей в Турции, особенно на севере страны, где есть риск заразиться ККГЛ.
СТАМБУЛ, 27 апр - РИА Новости. Мужчина скончался в турецкой провинции Сивас после укуса клеща из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), это первая жертва сезона, сообщило агентство DHA.
Сезон клещей начался в Турции, особенно на севере страны есть риск заразиться опасной конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), сообщил ранее РИА Новости профессор, руководитель кафедры биологии университета Газиосманпаша в провинции Токат Адем Кескин.
Ученый предупредил о нашествии гусениц в Турции
25 апреля, 07:17
21-летний Сулейман Гюльсюн, занимающийся животноводческой деятельностью в провинции Токат, обратился десять дней назад в больницу с жалобами на высокую температуру. "После ухудшения состояния Гюльсюна перевезли в больницу в провинции Сивас, где выяснилось, что он заражен ККГЛ. Врачам в отделении интенсивной терапии не удалось спасти мужчину, он скончался в воскресенье", - сообщило агентство DHA.
ККГЛ - особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями. Впервые оно было выявлено в 1944 году в Крыму. Инкубационный период составляет от двух до семи дней. В течение болезни выделяют три периода: начальный, разгара (геморрагическая фаза) и реконвалесценции. По данным ВОЗ, смертность от этой инфекции составляет 40%.