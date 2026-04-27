В Оренбургской области дерево насмерть придавило электромонтера

УФА, 27 апр - РИА Новости. Дерево упало и насмерть придавило электромонтера во время проведения ремонтных работ на железнодорожном перегоне в Оренбургской области, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
В МЧС региона сообщают, что в области объявлено штормовое предупреждение, местами наблюдается ветер до 28 метров в секунду.
"В Оренбургской области следователи СК выясняют обстоятельства гибели железнодорожника, на которого упало дерево", - говорится в сообщении следственного управления.
По его данным, на 1224-м километре перегона Неприк - Колтубанка Южно-Уральской железной дороги во время работ по расчистке трассы воздушного электропровода электромонтер Оренбургской дистанции электроснабжения получил смертельное ранение, когда на него упало дерево.