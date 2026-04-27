В Оренбургской области дерево насмерть придавило электромонтера
18:08 27.04.2026
В Оренбургской области дерево насмерть придавило электромонтера

В Оренбургской области дерево насмерть придавило электромонтера на ж/д перегоне

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области дерево упало на электромонтера во время проведения ремонтных работ на железнодорожном перегоне.
  • Мужчина получил смертельное ранение.
  • В области объявлено штормовое предупреждение, местами наблюдается ветер до 28 метров в секунду.
УФА, 27 апр - РИА Новости. Дерево упало и насмерть придавило электромонтера во время проведения ремонтных работ на железнодорожном перегоне в Оренбургской области, сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте.
В МЧС региона сообщают, что в области объявлено штормовое предупреждение, местами наблюдается ветер до 28 метров в секунду.
Оренбургской области следователи СК выясняют обстоятельства гибели железнодорожника, на которого упало дерево", - говорится в сообщении следственного управления.
По его данным, на 1224-м километре перегона Неприк - Колтубанка Южно-Уральской железной дороги во время работ по расчистке трассы воздушного электропровода электромонтер Оренбургской дистанции электроснабжения получил смертельное ранение, когда на него упало дерево.
ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Южно-Уральская железная дорога
 
 
