СК возбудил дело после падения дерева на рабочего в Самарской области

20:27 27.04.2026
СК возбудил уголовное дело после падения дерева на рабочего в Самарской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области из-за штормового ветра погибли три человека, в том числе рабочий, который убирал упавшие деревья с линии электропередач.
  • Дерево упало на одного из рабочих в Борском районе Самарской области во время сильного порыва ветра.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Третьим погибшим за день в результате падения дерева в Самарской области оказался рабочий, который с коллегами убирал упавшие деревья с линии электропередач, сообщили в региональном СУСК.
Ранее губернатор Вячеслав Федорищев уточнил, что из-за штормового ветра в регионе погибли три человека, повреждены кровли зданий, линии электропередач, остановки транспорта, автомобили. В Самаре девочку убито упавшим на тротуар деревом, на мужчину отломившая ветка упала во дворе дома.
"По версии следствия, 27 апреля четверо рабочих проводили спил деревьев, которые упали на линию электропередач в Борском районе Самарской области. В это время из-за сильного порыва ветра дерево, находящееся в непосредственной близости от участка работ, упало на одного из рабочих, в результате чего он погиб", - написало следственное управление в своем канале на платформе "Макс".
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), добавили в СУСК.
