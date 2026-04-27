В Черновцах отменили концерт Приходько после ее поста на русском языке
19:03 27.04.2026 (обновлено: 19:04 27.04.2026)
В Черновцах отменили концерт Приходько после ее поста на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черновцах отменили концерт украинской певицы Анастасии Приходько после ее поста в соцсети на русском языке.
  • Часть пользователей негативно отреагировали на пост, где она написала, что говорит на киевском русском языке.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Концерт украинской певицы Анастасии Приходько отменили в городе Черновцы на западе Украины после ее поста в соцсети на русском языке и вызванной им критики пользователей, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Черновцах отменили концерт Анастасии Приходько, запланированный на 5 мая в центре (имени – ред.) Миколайчука. Заведение отказалось подписать договор с организаторами концерта после критики некоторых пользователей под постом Приходько в Threads*", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Киев - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны на Украине
23 апреля, 11:49
На странице в соцсети Threads* Приходько написала: "Я говорю на киевском русском языке". Часть пользователей негативно отреагировали на него. По информации телеканала, культурно-художественный центр имени Миколайчука после этого решил отказать певице в проведении концерта у них.
"Состоялся определенный мини-скандал: Анастасия планировала приехать в Черновцы, но жители сказали "нет" и бойкотировали, поэтому команда приняла решение полностью отменить концерт, чтобы не быть триггером... Искать другое место не будем", - приводит "Общественное" слова пиарщика певицы Кирилла Приходько.
В сентябре 2025 года Приходько столкнулась с волной критики на Украине после того, как поздравила мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать этот язык во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Вправить мозги". На Украине выступили с требованием по русскому языку
23 марта, 18:56
 
