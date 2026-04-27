Чайка поблагодарил Путина за назначение на пост главы Россотрудничества
15:42 27.04.2026 (обновлено: 15:53 27.04.2026)

Чайка поблагодарил Путина за назначение на пост главы Россотрудничества

© РИА Новости / Максим Блинов — Игорь Чайка
Игорь Чайка - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Чайка поблагодарил Владимира Путина за назначение на пост главы Россотрудничества.
  • Он подчеркнул, что перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач.
  • В приоритете — выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Игорь Чайка поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие в связи с назначением на пост, заявив, что перед агентством стоит широкий круг задач.
"Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается", - говорится в комментарии Чайки в Telegram-канале агентства.
"Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач", - подчеркнул он.
Чайка отметил, что в приоритете - выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы.
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество); Владимир Путин; Россия; Игорь Чайка
 
 
