Чайка поблагодарил Путина за назначение на пост главы Россотрудничества

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Игорь Чайка поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие в связи с назначением на пост, заявив, что перед агентством стоит широкий круг задач.
"Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие. Осознаю всю полноту ответственности данного решения, особенно в текущих условиях, когда международная обстановка остается напряженной, а внешнее давление усиливается", - говорится в комментарии Чайки в Telegram-канале агентства.
"Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач", - подчеркнул он.
Чайка отметил, что в приоритете - выстраивание понятной, управляемой и ориентированной на результат модели работы.