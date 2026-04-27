Россотрудничеству необходимо систематизировать опыт, заявил Чайка

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россотрудничеству необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, заявил новый глава агентства Игорь Чайка.
В понедельник президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова, возглавлявшего агентство с 2020 года.
"Перед Россотрудничеством стоит широкий круг задач. Необходимо систематизировать накопленный опыт, повысить эффективность действующих программ, объединить усилия государственных, общественных и экспертных структур, работающих на внешнем гуманитарном направлении", - говорится в комментарии Чайки в Telegram-канале агентства.