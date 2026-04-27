СМИ: в Чаде в результате стычки из-за воды погибли более 40 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 40 человек погибли в Чаде в результате стычки двух семей за право пользоваться источником воды, сообщает портал Tchadinfos со ссылкой на власти.
"Не менее 42 человек погибли и 10 ранены в результате вспышки насилия, которая случилась на востоке Чада… по словам (вице-премьера – ред.) Лимана Махамата, это насилие не связано с "классическими столкновениями между общинами", но стало результатом спора между двумя семьями из-за источника воды, который перерос в акции возмездия на более широкой территории", - пишет портал.
Отмечается, что президент страны Махамат Идрис Деби Итно направил на место комиссию, в которую вошли вице-премьер, министр обороны и глава генштаба.
Вице-премьер Чада заявил, что задействование военных позволило взять ситуацию под контроль.
Портал отмечает, что в восточных провинциях Чада растет нехватка ресурсов на фоне приема беженцев из соседнего Судана.
16 ноября 2025, 21:29