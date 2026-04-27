Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БПС - РИА Новости, 27.04.2026
10:11 27.04.2026 (обновлено: 10:23 27.04.2026)
Минобороны запустило горячую линию для подписывающих контракты в войска БПС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России запустило горячую линию для информирования о случаях принуждения к подписанию контракта на поступление в войска беспилотных систем (БПС).
  • Контракт с гражданами, поступающими в войска БПС, заключается на принципе добровольности, подчеркивают в Минобороны.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Запущена горячая линия, чтобы уведомлять о случаях принуждения к подписанию контракта на поступление в войска беспилотных систем (БПС), сообщили в Минобороны России.
В министерстве обороны РФ состоялось межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки. Подчеркивается, что контракт с гражданами, поступающими в войска БПС, заключается на принципе добровольности, какое-либо принуждение к подписанию контракта исключено.
"В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приемная, каждый гражданин может обратиться со своим вопросом или проблемой. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что участники совещания из Москвы, Красноярска, Челябинска, Уфы и других регионов поделились положительным опытом взаимодействия с воинскими частями и организации сопровождения студентов, изъявивших желание проходить военную службу по контракту.
МоскваКрасноярскЧелябинскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
