Около ста машин повреждены в ходе массированной атаки ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Около ста машин повреждено из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
В воскресенье губернатор города Михаил Развозжаев сообщал, что ВСУ ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель.
"Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.