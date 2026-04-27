Около ста машин повреждены в ходе массированной атаки ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Около ста машин повреждено из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

"Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к ста", - сказал Краснокутский на аппаратном совещании правительства города.