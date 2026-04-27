Операторы БПЛА "Севера" работают "каруселью", рассказал командир

БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Север" за неделю уничтожили пять минометов ВСУ в Харьковской области, работая "каруселью" и не давая противнику передышки, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Крест".
"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 минометов ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области. Расчеты работают в режиме "карусели". Когда оператор уже обнаружил цель и приближается к ней, в район дежурства подходит следующая "птица", - рассказал "Крест".
По его словам, противник зачастую даже не успевает нормально замаскировать позицию — максимум накидывает ветки и маскировочную сеть. Такие цели легко обнаруживаются и поражаются. Уничтожается как сам миномет, так и обнаруженный рядом боекомплект.
Собеседник агентства уточнил, что управление подразделениями ведется круглосуточно и бесперебойно через штатные средства связи, объективный контроль осуществляется в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения, а координация идет исключительно в системах, предоставленных Минобороны РФ.