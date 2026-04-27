Операторы БПЛА "Севера" работают "каруселью", рассказал командир
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
07:03 27.04.2026
Операторы БПЛА "Севера" работают "каруселью", рассказал командир

РИА Новости: операторы БПЛА "Севера" работают "каруселью"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА группировки «Север» за неделю уничтожили пять минометов ВСУ в Харьковской области.
  • Расчеты БПЛА работают в режиме «карусели», не давая противнику передышки.
  • Управление подразделениями ведется круглосуточно и бесперебойно через штатные средства связи.
БЕЛГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА группировки "Север" за неделю уничтожили пять минометов ВСУ в Харьковской области, работая "каруселью" и не давая противнику передышки, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Крест".
"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 5 минометов ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области. Расчеты работают в режиме "карусели". Когда оператор уже обнаружил цель и приближается к ней, в район дежурства подходит следующая "птица", - рассказал "Крест".
По его словам, противник зачастую даже не успевает нормально замаскировать позицию — максимум накидывает ветки и маскировочную сеть. Такие цели легко обнаруживаются и поражаются. Уничтожается как сам миномет, так и обнаруженный рядом боекомплект.
Собеседник агентства уточнил, что управление подразделениями ведется круглосуточно и бесперебойно через штатные средства связи, объективный контроль осуществляется в прямом эфире за счет стабильного интернет-соединения, а координация идет исключительно в системах, предоставленных Минобороны РФ.
Бойцы "Севера" совершили налет FPV-дронами на позиции ВСУ в Сумской области
Вчера, 07:01
 
