Полеты БПЛА через Польшу разрушают логистику поставок, заявили в Совбезе

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотники, свободно пролетающие через Прибалтику и Польшу, разрушают логистику поставок энергоносителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что РФ имеет военный потенциал реагирования на возникающие угрозы, отметив, что подобные провокации не останутся незамеченными.