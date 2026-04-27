Полеты БПЛА через Польшу разрушают логистику поставок, заявили в Совбезе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил о разрушении логистики поставок энергоносителей.
- По его словам, ударные беспилотники свободно пролетают через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Беспилотники, свободно пролетающие через Прибалтику и Польшу, разрушают логистику поставок энергоносителей, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.
"Ударные беспилотники, свободно пролетающие через воздушное пространство стран Прибалтики и Польши, разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, кстати, в том числе и в западные страны", - сказал Швецов, выступая на конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
Прибалтика выполнила ультиматум Путина
Вчера, 08:00
Член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что РФ имеет военный потенциал реагирования на возникающие угрозы, отметив, что подобные провокации не останутся незамеченными.
"В России очень ответственное руководство, поэтому мы принимаем жесткие решения только тогда, когда никаких других мер реагирования не остается. Разумеется, все эти агрессивные выпады (с атаками дронов ВСУ, попавших на территорию РФ через страны Балтии и Польшу), все эти провокации не остаются незамеченными", - сказал Климов "NEWS.ru".