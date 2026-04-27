Мамиашвили оценил выступление российских вольников на чемпионате Европы - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
17:25 27.04.2026
Мамиашвили оценил выступление российских вольников на чемпионате Европы

© РИА Новости / Нина Зотина | Олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы вольного стиля показали хороший уровень мастерства на чемпионате Европы в Албании.
  • Чемпионами Европы стали шесть российских спортсменов в разных весовых категориях.
  • Мамиашвили отметил потенциал молодых спортсменов и необходимость создания внутренней конкуренции в сборной перед чемпионатом мира.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Российские борцы вольного стиля показали хороший уровень мастерства на проходившем в Албании чемпионате Европы, спортсменам команды по силам добиваться достижения самых высоких целей, заявил РИА Новости президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Атлеты на турнире в Тиране победили в шести весовых категориях из десяти. Чемпионами Европы стали капитан команды Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 килограммов), Заур Угуев (до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг) и Ибрагим Кадиев (до 86 кг). Серебряная награда у Мусы Мехтиханова (до 57 кг), бронзовые – у Тимура Бижоева (до 74 кг) и Аманулы Гаджимагомедова (до 92 кг).
"Конечно, ребята на чемпионате Европы показали хорошую подготовку и блестящий настрой. Надо учитывать и то, что у нас в резерве есть (олимпийский чемпион в весе до 74 кг) Заурбек Сидаков, который объективно усилит сборную. Есть молодые ребята, которые на турнире в Албании продемонстрировали хороший потенциал, как, например, Муса Мехтиханов. Может быть, он не до конца психологически настроился на финал, но парень показал характер и что обладает колоссальными возможностями мобилизовать себя. У Тимура Бижоева тоже серьезный потенциал, но на чемпионате Европы он раскрылся не до конца. Я считаю, что у него тоже есть все возможности эффективно себя реализовать", - сказал Мамиашвили.
"Да, команда выступила уверенно на чемпионате Европы. Понятно, что у нас есть хорошая сборная и ребятам по силам решать самые серьезные задачи. Сейчас нам надо при подготовке к чемпионату мира создать хорошую внутреннюю конкуренцию за места в команде", - добавил собеседник агентства.
ЕдиноборстваМихаил МамиашвилиБорьбаФСБР
 
