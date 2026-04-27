Россиян предупредили об активизации продаж фейковых билетов на концерты

Россиянам рекомендуют приобретать билеты только через официальные сайты организаторов, билетных операторов и в авторизованных приложениях.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аналитики зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей фейковых билетов на концерты в России и за рубежом через социальные сети и мессенджеры, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.

"В 2026 году зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей поддельных электронных билетов на популярные культурные и развлекательные мероприятия в России и за рубежом. Причем злоумышленники используют для обмана пользователей бренды как российских, так и зарубежных исполнителей", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что если раньше основной площадкой для продажи поддельных билетов были сайты-двойники популярных сервисов и фишинговые страницы, то в последние месяцы киберпреступники все чаще атакуют пользователей через объявления в мессенджерах и социальных сетях. Они служат приманкой, которые размещают за 1-5 дней или за несколько часов на российские концерты. А на концерты в других странах объявления распространяются за 2-3 месяца.

"Переписка с "продавцом" происходит в личных сообщениях. Злоумышленники охотно и дружелюбно отвечают на вопросы потенциальных покупателей. При продаже концертов на зарубежные концерты "продавцы" обычно уверяют, что передача билетов покупателю будет проводиться через официальный сайт организатора концерта", - добавили специалисты.

Далее мошенники просят покупателя перевести деньги на банковскую карту или по счету мобильного телефона, а в качестве подтверждения - прислать квитанцию. После оплаты пользователя просят "подождать подтверждения" или сообщают о "проблемах с поддержкой".

Эксперты напоминают: чем крупнее концерт и выше ажиотаж вокруг билетов, тем больше сообщений от мошенников в группах, каналах и чатах. В среднем злоумышленники размещают под каждое такое событие около 300 шаблонных фальшивых объявлений, используя для этого подставные аккаунты, которые вскоре удаляют.