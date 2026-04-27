Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об активизации продаж фейковых билетов на концерты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 27.04.2026
Россиян предупредили об активизации продаж фейковых билетов на концерты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитики зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей фейковых билетов на концерты в России и за рубежом.
  • Злоумышленники все чаще атакуют пользователей через объявления в мессенджерах и социальных сетях.
  • Россиянам рекомендуют приобретать билеты только через официальные сайты организаторов, билетных операторов и в авторизованных приложениях.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аналитики зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей фейковых билетов на концерты в России и за рубежом через социальные сети и мессенджеры, рассказали РИА Новости в компании-разработчике F6.
"В 2026 году зафиксировали активизацию мошеннических схем с продажей поддельных электронных билетов на популярные культурные и развлекательные мероприятия в России и за рубежом. Причем злоумышленники используют для обмана пользователей бренды как российских, так и зарубежных исполнителей", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что если раньше основной площадкой для продажи поддельных билетов были сайты-двойники популярных сервисов и фишинговые страницы, то в последние месяцы киберпреступники все чаще атакуют пользователей через объявления в мессенджерах и социальных сетях. Они служат приманкой, которые размещают за 1-5 дней или за несколько часов на российские концерты. А на концерты в других странах объявления распространяются за 2-3 месяца.
"Переписка с "продавцом" происходит в личных сообщениях. Злоумышленники охотно и дружелюбно отвечают на вопросы потенциальных покупателей. При продаже концертов на зарубежные концерты "продавцы" обычно уверяют, что передача билетов покупателю будет проводиться через официальный сайт организатора концерта", - добавили специалисты.
Далее мошенники просят покупателя перевести деньги на банковскую карту или по счету мобильного телефона, а в качестве подтверждения - прислать квитанцию. После оплаты пользователя просят "подождать подтверждения" или сообщают о "проблемах с поддержкой".
Эксперты напоминают: чем крупнее концерт и выше ажиотаж вокруг билетов, тем больше сообщений от мошенников в группах, каналах и чатах. В среднем злоумышленники размещают под каждое такое событие около 300 шаблонных фальшивых объявлений, используя для этого подставные аккаунты, которые вскоре удаляют.
Россиянам рекомендуют приобретать билеты на культурные и развлекательные мероприятия только через официальные сайты организаторов, билетных операторов и в авторизованных приложениях. Любые предложения о продаже билетов в группах, чатах и мессенджерах и на других неофициальных площадках следует оценивать как потенциально мошеннические.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала