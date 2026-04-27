08:59 27.04.2026
Разведывательный беспилотник ВМС США патрулирует Персидский залив

Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton проводит патрулирование над водами Персидского залива.
  • По состоянию на 8:40 мск понедельника беспилотник с позывным OVRLD1 проводит патрулирование южнее берегов Ирана.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton в понедельник проводит патрулирование над водами Персидского залива, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно изученным данным, беспилотник, произведенный компанией Northrop Grumman, включил транспондер около 22.30 мск воскресенья, уже находясь на высоте около 10 километров над территорией Иордании.
После этого, около 1.00 мск понедельника, БПЛА с позывным OVRLD1 долетел до Персидского залива и по состоянию на 8.40 мск проводит патрулирование южнее берегов Ирана.
При этом точка вылета беспилотника, как и пункт назначения, не указаны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
