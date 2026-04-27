03:38 27.04.2026
Источник: Запад усилил давление на турецкие банки, работающие с Россией

© AP Photo / Emrah Gurel — Флаг Турции
Флаг Турции - 27.04.2026
Флаг Турции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад усилил давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией.
  • Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, но прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно.
  • Государственные банки Турции пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Запад усилил давление на турецкие банки, совершающие операции с Россией, и предупреждает о возможных последствиях, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции.
Проблемы с банковскими расчетами между Турцией и Россией не затронули российских туристов, однако прогнозировать возможные санкционные шаги Евросоюза в 2026 году затруднительно, заявил ранее РИА Новости источник в одном из государственных банков Турции.
"Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнёров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций", — сказал источник.
"Речь идет как о проверках операций, так и о неформальных сигналах, которые вынуждают банки действовать более осторожно при работе с российскими клиентами", — добавил он.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник в органах власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
