Озон Банк исключили из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки - РИА Новости, 27.04.2026
15:22 27.04.2026 (обновлено: 21:26 27.04.2026)
Озон Банк исключили из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки

Путин исключил Озон Банк из перечня банков, с акциями которых запрещены сделки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Вывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Ozon. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин исключил Озон Банк из перечня российских финансовых учреждений, с акциями которых запрещены сделки.
  • Распоряжение вступает в силу 27 апреля.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин исключил Озон Банк из перечня российских банков, с акциями которых запрещены сделки, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Признать утратившим силу пункт 39 (Озон Банк. — Прим. ред.) перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года № 357", — говорится в документе.

Распоряжение, как отмечается, вступает в силу 27 апреля.
