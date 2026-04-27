Грушко: Запад пытается контролировать Балканы через разобщение Сербии и БиГ

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Запад пытается вбить клин в отношения Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БИГ), чтобы по принципу "разделяй и властвуй" получить контроль над Балканами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Разделяй и властвуй. Никак ничего не изменилось у них. И конечно, мы видим, что они пытаются вбить клин в отношения между Сербией и Республикой Сербской, добиться разъединения сербского народа. Эта линия продолжается", - сказал он ИС "Вести".
Как отметил Грушко, на Западе исходят из того, что по частям они смогут легче обеспечить контроль над Балканским полуостровом. Кроме того, Балканы – это один из театров, где ведется политико-дипломатическая война против России, поэтому местному населению "забивают умы безумными идеологемами" о якобы угрозе из Москвы и недопустимости российского присутствия в регионе, добавил он.
"Если мы посмотрим на действия наших западных партнеров и не партнеров на международной арене, включая Европу, результат их действий всегда только один. Это либо разоренное государство и территория, либо разобщенное", - подчеркнул замминистра.