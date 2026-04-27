Грушко: Запад пытается контролировать Балканы через разобщение Сербии и БиГ - РИА Новости, 27.04.2026
14:19 27.04.2026 (обновлено: 14:31 27.04.2026)
Грушко: Запад пытается контролировать Балканы через разобщение Сербии и БиГ

Грушко: Запад хочет разобщить Боснию и Герцеговину с Сербией для контроля Блакан

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад пытается вбить клин в отношения Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины, чтобы получить контроль над Балканами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
  • На Западе исходят из того, что по частям им будет легче обеспечить контроль над Балканским полуостровом.
  • Грушко также подчеркнул, что результат действий Запада один - это либо разоренное государство и территория, либо разобщенное.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Запад пытается вбить клин в отношения Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БИГ), чтобы по принципу "разделяй и властвуй" получить контроль над Балканами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Разделяй и властвуй. Никак ничего не изменилось у них. И конечно, мы видим, что они пытаются вбить клин в отношения между Сербией и Республикой Сербской, добиться разъединения сербского народа. Эта линия продолжается", - сказал он ИС "Вести".
Как отметил Грушко, на Западе исходят из того, что по частям они смогут легче обеспечить контроль над Балканским полуостровом. Кроме того, Балканы – это один из театров, где ведется политико-дипломатическая война против России, поэтому местному населению "забивают умы безумными идеологемами" о якобы угрозе из Москвы и недопустимости российского присутствия в регионе, добавил он.
"Если мы посмотрим на действия наших западных партнеров и не партнеров на международной арене, включая Европу, результат их действий всегда только один. Это либо разоренное государство и территория, либо разобщенное", - подчеркнул замминистра.
