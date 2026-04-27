Грушко: Запад пытается контролировать Балканы через разобщение Сербии и БиГ

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Запад пытается вбить клин в отношения Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БИГ), чтобы по принципу "разделяй и властвуй" получить контроль над Балканами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.