"Баффало" в третий раз выиграл у "Бостона" в серии 1/8 финала Кубка Стэнли
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
00:18 27.04.2026
"Баффало" в третий раз выиграл у "Бостона" в серии 1/8 финала Кубка Стэнли

"Баффало" победил "Бостон" в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли

  • «Баффало Сейбрз» обыграл «Бостон Брюинз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 6:1.
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Баффало».
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" обыграл "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 6:1 (4:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доун (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). В составе проигравших шайбой отметился Шон Курали (60).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
26 апреля 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бостон
1 : 6
Баффало
59:20 • Шон Курали
(Марк Кастелич, Эндрю Пик)
04:17 • Пейтон Кребс
(Алекс Так)
07:10 • Джошуа Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрэм)
09:15 • Закари Бенсон
(Джошуа Доан)
14:24 • Боуэн Байрэм
(Оуэн Пауэр, Джек Куинн)
45:08 • Бек Маленстин
(Джордан Гринвэй, Тайсон Козак)
46:32 • Алекс Так
(Тейдж Томпсон, Пейтон Кребс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский защитник "Бостона" Никита Задоров получил десятиминутный дисциплинарный штраф в концовке.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Баффало". Следующий матч пройдет 28 апреля в Буффало.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
"Питтсбург" с Малкиным обыграл "Филадельфию" в матче плей-офф НХЛ
26 апреля, 06:14
 
