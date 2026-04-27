"Баффало" в третий раз выиграл у "Бостона" в серии 1/8 финала Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. "Баффало Сейбрз" обыграл "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 6:1 (4:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей, у которых отличились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доун (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). В составе проигравших шайбой отметился Шон Курали (60).
26 апреля 2026 • начало в 21:00
Завершен
59:20 • Шон Курали
04:17 • Пейтон Кребс
07:10 • Джошуа Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрэм)
09:15 • Закари Бенсон
(Джошуа Доан)
14:24 • Боуэн Байрэм
(Оуэн Пауэр, Джек Куинн)
45:08 • Бек Маленстин
(Джордан Гринвэй, Тайсон Козак)
46:32 • Алекс Так
Российский защитник "Бостона" Никита Задоров получил десятиминутный дисциплинарный штраф в концовке.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Баффало". Следующий матч пройдет 28 апреля в Буффало.