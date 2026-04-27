Эксперт назвал самые выгодные для ввоза авто из-за рубежа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Параллельный импорт автомобилей сместился в сторону машин с двигателем до 160 лошадиных сил. О том, какие модели стоит привозить, агентству “Прайм” рассказал основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.
По словам эксперта, потребители готовы отказаться от полного привода и мириться со скромными моторами, чтобы попасть под старую ставку утильсбора. В топе ввоза — Mazda CX-5, Skoda Superb, Toyota Camry, KIA Seltos, Volkswagen Tharu, Nissan Qashqai, Honda Vezel.
"Название бренда для покупателей важнее названия моделей. Кто раньше слышал про Volkswagen Tharu и Honda Vezel? Но уверенность в том, что Volkswagen и Honda, даже выпущенные в Китае, не разочаруют, решает все. Год назад до половины ввезенных машин имели двигатель мощнее 160 л.с. Сейчас — только одна из двадцати", — пояснил Мигаль.
Тем, кто раздумывает о покупке, эксперт советует не тянуть: риски ослабления рубля и повышения утильсбора высоки. Для дорогих европейских моделей параллельный импорт тоже выгоден, но это штучный товар для клиентов, готовых платить 15–20 миллионов рублей. Основной же спрос — на машины до 160 л.с., ведь у большинства каждый рубль на счету.