В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В хуторе Красиво из-за атаки беспилотника на автомобиль пострадал еще один человек. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.