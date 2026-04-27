В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника.
- Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он на платформе "Макс".
В хуторе Красиво из-за атаки беспилотника на автомобиль пострадал еще один человек. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
