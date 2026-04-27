Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 27.04.2026 (обновлено: 22:52 27.04.2026)
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке ВСУ

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА, еще один пострадал

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника.
  • Еще один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ на Белгородскую область погиб человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он на платформе "Макс".
В хуторе Красиво из-за атаки беспилотника на автомобиль пострадал еще один человек. Ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения ног.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала