ВСУ ударили по дому культуры и элеватору в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ.
- Более тридцати населенных пунктов Херсонской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников ВСУ за выходные.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили: здание дома культуры в Костогрызове, шесть неэксплуатируемых домов в Лимановке, жилые дома в Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание элеватора в Константиновке, легковые автомобили в Каховке, Новой Маячке и Широком", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, противник подверг обстрелам и атакам беспилотников за выходные более тридцати населенных пунктов области.