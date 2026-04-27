ВСУ ударили по дому культуры и элеватору в Херсонской области - РИА Новости, 27.04.2026
12:25 27.04.2026
ВСУ ударили по дому культуры и элеватору в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по дому культуры и элеватору в Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
27.04.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ.
  • Более тридцати населенных пунктов Херсонской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников ВСУ за выходные.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстрелы и удары БПЛА повредили: здание дома культуры в Костогрызове, шесть неэксплуатируемых домов в Лимановке, жилые дома в Гладковке, Горностаевке и Раденске, здание элеватора в Константиновке, легковые автомобили в Каховке, Новой Маячке и Широком", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, противник подверг обстрелам и атакам беспилотников за выходные более тридцати населенных пунктов области.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Около ста машин повреждены в ходе массированной атаки ВСУ на Севастополь
Вчера, 11:18
 
