Аргентина не планирует отменять безвиз с Россией, заявил посол - РИА Новости, 27.04.2026
01:56 27.04.2026
Аргентина не планирует отменять безвиз с Россией, заявил посол

РИА Новости: Аргентина не планирует отменять соглашение о безвизе с РФ

© AP Photo / Natacha Pisarenko — Вид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
  • Посол Аргентины в Москве заявил, что страна не планирует отменять соглашение о безвизовых поездках с Россией.
  • Соглашение между Россией и Аргентиной о безвизовых поездках было подписано и вступило в силу в 2009 году.
  • В мае 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения, в частности, иностранные граждане больше не могут подавать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аргентина не планирует отменять соглашение о безвизовых поездках с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.
"Что касается возможных визовых ограничений, то мы не собираемся ничего вводить. Наше соглашение об отмене виз с Россией остается в силе. Мы не собираемся его отменять. Поэтому можно не беспокоиться", - рассказал дипломат в беседе с агентством.
Соглашение между Россией и Аргентиной о безвизовых поездках было подписано и вступило в силу в 2009 году.
В 2022-2023 годах активизировался "родильный туризм" из России в Аргентину. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.
В мае 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения. В частности, иностранные граждане больше не могут подавать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.
