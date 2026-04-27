Аргентина не планирует отменять безвиз с Россией, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Аргентины в Москве заявил, что страна не планирует отменять соглашение о безвизовых поездках с Россией.

Соглашение между Россией и Аргентиной о безвизовых поездках было подписано и вступило в силу в 2009 году.

В мае 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения, в частности, иностранные граждане больше не могут подавать заявление на гражданство страны сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Аргентина не планирует отменять соглашение о безвизовых поездках с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Что касается возможных визовых ограничений, то мы не собираемся ничего вводить. Наше соглашение об отмене виз с Россией остается в силе. Мы не собираемся его отменять. Поэтому можно не беспокоиться", - рассказал дипломат в беседе с агентством.

Соглашение между Россией и Аргентиной о безвизовых поездках было подписано и вступило в силу в 2009 году.

В 2022-2023 годах активизировался "родильный туризм" из России в Аргентину. Это было сопряжено с расследованиями в отношении агентств, помогавших россиянкам с родами в Аргентине и получением местных документов, и в итоге привело к ужесточению миграционного законодательства этой страны.