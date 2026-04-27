В Рязанской области арестовали подозреваемого в убийстве женщины и ее сына

РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в убийстве женщины и ее годовалого сына в поселке Кадом Рязанской области, сообщила прокуратура региона.
В четверг в СК РФ сообщили, что в Рязанской области были обнаружены тела 26-летней женщины и ее годовалого сына, возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. В субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого 29-летнего жителя Пензенской области.
"Судом с учетом позиции прокурора Кадомского района удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка", - сообщила прокуратура в мессенджере "Макс".