Аракчи оценил встречу с Путиным
18:50 27.04.2026 (обновлено: 18:58 27.04.2026)
Аракчи оценил встречу с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его встреча с Владимиром Путиным была хорошей.
  • Они обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы и агрессию американского и израильского режимов.
ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была хорошей.
"У меня была очень хорошая встреча с господином Путиным, которая, возможно, продлилась более полутора часов. Мы детально обсудили все темы, как двусторонние отношения, так и региональные вопросы, а также агрессию американского и израильского режимов", - сказал Аракчи, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.
СШАИранАббас АракчиРоссияВладимир ПутинМИД Ирана
 
 
