Иран и Саудовская Аравия обсудили усилия по деэскалации в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили усилия по деэскалации в регионе.
- Аббас Аракчи провел переговоры по Ормузскому проливу в султанате Омане и посетил Пакистан перед поездкой в Россию.
ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Главы МИД Ирана Аббас Аракчи и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в понедельник обсудили усилия по деэскалации в регионе на фоне переговоров иранской стороны с различными региональными и международными сторонами, сообщил МИД королевства.
"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан во время телефонного разговора с главой МИД Республики Иран Аббасом Аракчи обсудили региональные события и усилия, прилагаемые для деэскалации и снижения напряженности в регионе", - отмечается в сообщении саудовского внешнеполитического ведомства.
В воскресенье Аракчи провел переговоры по Ормузскому проливу в султанате Омане, а также нанес визит в Пакистан, откуда отправился с визитом в Россию.
