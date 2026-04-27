Иран и Саудовская Аравия обсудили усилия по деэскалации в регионе
18:24 27.04.2026 (обновлено: 18:38 27.04.2026)
Иран и Саудовская Аравия обсудили усилия по деэскалации в регионе

Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили деэскалацию в регионе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии обсудили усилия по деэскалации в регионе.
  • Аббас Аракчи провел переговоры по Ормузскому проливу в султанате Омане и посетил Пакистан перед поездкой в Россию.
ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Главы МИД Ирана Аббас Аракчи и Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в понедельник обсудили усилия по деэскалации в регионе на фоне переговоров иранской стороны с различными региональными и международными сторонами, сообщил МИД королевства.
"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан во время телефонного разговора с главой МИД Республики Иран Аббасом Аракчи обсудили региональные события и усилия, прилагаемые для деэскалации и снижения напряженности в регионе", - отмечается в сообщении саудовского внешнеполитического ведомства.
Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Отношения России и Ирана будут укрепляться, заявил Аракчи
Вчера, 16:01
В воскресенье Аракчи провел переговоры по Ормузскому проливу в султанате Омане, а также нанес визит в Пакистан, откуда отправился с визитом в Россию.
Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 27 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Народ Ирана сможет выстоять, заявил Аракчи
Вчера, 16:01
 
В миреТегеран (город)МИД ИранаАббас АракчиОманСаудовская АравияОрмузский пролив
 
 
