США не достигли ни одной своей цели в конфликте с Ираном, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не достигли ни одной своей цели в конфликте с Ираном.
- Аракчи сообщил, что Тегеран рассматривает вариант переговоров с США.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон не достиг ни одной своей цели в противостоянии с Ираном, поэтому США говорят о переговорах, и Тегеран рассматривает этот вариант, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они (США - ред.) не достигли ни одной своей цели. Вот почему он (президент США Дональд Трамп - ред.) просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант", - сказал Аракчи в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
Вчера, 08:00