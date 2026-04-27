17:21 27.04.2026 (обновлено: 18:25 27.04.2026)
США не достигли ни одной своей цели в конфликте с Ираном, заявил Аракчи

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США не достигли ни одной своей цели в конфликте с Ираном.
  • Аракчи сообщил, что Тегеран рассматривает вариант переговоров с США.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вашингтон не достиг ни одной своей цели в противостоянии с Ираном, поэтому США говорят о переговорах, и Тегеран рассматривает этот вариант, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они (США - ред.) не достигли ни одной своей цели. Вот почему он (президент США Дональд Трамп - ред.) просит о переговорах, и мы сейчас рассматриваем этот вариант", - сказал Аракчи в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампПавел ЗарубинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
