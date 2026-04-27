05:39 27.04.2026
Магазины в отелях Антальи массово принимают оплату в рублях наличными

Отель в Анталье. Архивное фото
  • Российские туристы могут оплачивать покупки рублями в магазинах на территории многих гостиниц в турецкой Анталье.
  • Оплата возможна через СБП по QR-коду, наличными и картами UnionPay российских банков.
  • В медицинских пунктах отелей Антальи также можно оплатить услуги рублями.
АНТАЛЬЯ, 27 апр - РИА Новости. Российские туристы могут оплатить покупки в магазинах на территории многих гостиниц в турецкой Анталье рублями через QR-код или наличными, выяснил корреспондент РИА Новости.
Возможность оплаты рублями предусмотрена в нескольких отелях курорта. Как правило, об этом извещают еще на входе наклейками "принимаем оплату рублями" или "принимаем оплату по QR-коду" на русском языке.
"Мы без каких-либо проблем принимаем оплату по СБП. Вы открываете приложение банка - абсолютно любого, мы показываем QR-код, вы его сканируете и оплата проходит моментально", - рассказала сотрудница магазина в одной из гостиниц в Белеке.
По ее словам, туристы из РФ регулярно оплачивают подобным образом покупки, возможна оплата наличными, а также картами UnionPay российских банков. Цены в магазинах установлены в долларах, но переводятся в рубли по актуальному курсу.
Оплатить услуги рублями возможно и в медицинских пунктах в отелях.
Кроме того, российские туристы при отсутствии иностранных карт могут оплатить услуги в Турции через приложение Letim и ряд аналогов. Необходимость в альтернативных способах оплаты возникла после блокировки российских карт за рубежом. Рубли принимают лишь в некоторых обменниках и по крайне невыгодному для россиян курсу.
