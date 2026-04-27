Врач рассказала о наиболее опасном аллергене в период цветения

Врач советует аллерговакцинацию, смывание пыльцы с себя после выхода на улицу, промывание носа и использование средств защиты, таких как маски и фильтры для носа.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Агрессивные аллергены, содержащиеся в пыльце березы, могут представлять наибольшую угрозу для аллергиков в период весеннего цветения, объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина.

"Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков. В зависимости от региона сезон ее пыления растягивается с марта по июль. Пыльца березы очень мелкая, она способна переноситься ветром на сотни километров", - рассказала "Газете.Ru" Манина.

Эксперт также отметила опасность орешника, при контакте с которым можно заработать крапивницу, отек Квинке и анафилаксию. Кроме того, аллергикам стоит быть осторожными с вербой. Традиционно ее приносят в квартиры или используют при посещении кладбища, но из-за большой концентрации пыльцы это может вызвать аллергическую реакцию.

"Для людей с поллинозом это может быть очень опасно. На вербе есть пушок, на котором находится пыльца. Когда такие ветки попадают в закрытое пространство дома, концентрация аллергена в воздухе становится критической. Это так же рискованно, как находиться в лесу в пик цветения. Особенно это касается детей, которые любят трогать эти "пушки" или подносить их к лицу", - поясняет аллерголог.