Врач рассказала о наиболее опасном аллергене в период цветения - РИА Новости, 27.04.2026
13:07 27.04.2026
Врач рассказала о наиболее опасном аллергене в период цветения

Врач Манина: пыльца березы наиболее опасна для аллергиков при весеннем цветении

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов"Сережки" березы
Сережки березы - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
"Сережки" березы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аллерголог Ирина Манина объяснила, что агрессивные аллергены в пыльце березы представляют наибольшую угрозу для аллергиков в период весеннего цветения.
  • Эксперт также отметила опасность орешника и вербы, контакт с которыми может вызвать у аллергиков крапивницу, отек Квинке и анафилаксию.
  • Врач советует аллерговакцинацию, смывание пыльцы с себя после выхода на улицу, промывание носа и использование средств защиты, таких как маски и фильтры для носа.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Агрессивные аллергены, содержащиеся в пыльце березы, могут представлять наибольшую угрозу для аллергиков в период весеннего цветения, объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина.
"Береза — наше национальное дерево, и именно на нее реагирует большая часть весенних аллергиков. В зависимости от региона сезон ее пыления растягивается с марта по июль. Пыльца березы очень мелкая, она способна переноситься ветром на сотни километров", - рассказала "Газете.Ru" Манина.
Эксперт также отметила опасность орешника, при контакте с которым можно заработать крапивницу, отек Квинке и анафилаксию. Кроме того, аллергикам стоит быть осторожными с вербой. Традиционно ее приносят в квартиры или используют при посещении кладбища, но из-за большой концентрации пыльцы это может вызвать аллергическую реакцию.
"Для людей с поллинозом это может быть очень опасно. На вербе есть пушок, на котором находится пыльца. Когда такие ветки попадают в закрытое пространство дома, концентрация аллергена в воздухе становится критической. Это так же рискованно, как находиться в лесу в пик цветения. Особенно это касается детей, которые любят трогать эти "пушки" или подносить их к лицу", - поясняет аллерголог.
Среди советов для лечения и профилактики врач советует аллерговакцинацию, проходящую в пять приемов вакцины, смывание пыльцы с себя после выхода на улицу, промывание носа и использование средств защиты по типу масок и фильтров для носа.
