Врач объяснил, почему люди старше 40 лет хуже переносят алкоголь
15:15 27.04.2026 (обновлено: 15:16 27.04.2026)
Врач объяснил, почему люди старше 40 лет хуже переносят алкоголь

Врач Тюрин: с возрастом люди хуже переносят алкоголь из-за хронических болезней

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ухудшение переносимости алкоголя во взрослом возрасте связано с развитием хронических болезней, вступающих в опасную реакцию со спиртным.
  • Возрастное снижение активности печени приводит к тому, что алкоголь дольше находится в организме и медленнее выводится.
  • С возрастом количество воды в теле сокращается, из-за чего даже стандартная доза спиртного оказывается более концентрированной.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ухудшение переносимости алкоголя во взрослом возрасте связано с развитием хронических болезней, вступающих в опасную реакцию с алкоголем, предупредил врач психиатр-нарколог Андрей Тюрин.
"К 40-45 годам у большинства людей развиваются те или иные хронические болезни. Это могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, желудочно-кишечным трактом или эндокринные нарушения. Все эти недуги вступают в опасное взаимодействие с алкоголем, что приводит к снижению его переносимости" - сказал Тюрин "Ленте.ру".
Кроме хронических болезней Тюрин отметил влияние возрастного снижения активности печени, в результате которого алкоголь дольше находится в организме и медленнее выводится. Немаловажным фактором врач также считает и изменение водного баланса организма.
"С возрастом количество воды в теле неумолимо сокращается. Это приводит к тому, что даже стандартная доза спиртного оказывается гораздо более концентрированной", - заключил врач.
