В Коми ликвидировали двух украинских агентов при задержании

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двое агентов Киева в Коми оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем, правоохранители и гражданские не пострадали, сообщила ФСБ России.
"При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия изъято два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов, содержащие сведения подтверждающие их преступную деятельность, отмечает ФСБ.