09:47 27.04.2026 (обновлено: 11:44 27.04.2026)
ФСБ: в Коми ликвидировали двух пытавшихся совершить теракт агентов Киева

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ во время операции по задержанию граждан РФ, которые пытались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины в Коми
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Коми ликвидировали двух украинских агентов при задержании при попытке совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии.
  • Изъято два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом, два пистолета и телефоны.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Двое агентов Киева в Коми оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем, правоохранители и гражданские не пострадали, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, предотвращен теракт в Коми, где двое россиян пытались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины.
«
"При попытке задержания сотрудниками ФСБ России указанные лица оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места происшествия изъято два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны фигурантов, содержащие сведения подтверждающие их преступную деятельность, отмечает ФСБ.
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
