Минобрнауки опровергло жалобы об отчислении студентов ради войск БПС

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ни одна из полученных в 2026 году шести жалоб на якобы отчисления студентов, заключивших контракт с Минобороны России, не подтвердилась, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
В Минобороны прошло межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.
В сообщении Минобороны указано, что в ходе совещания обсуждались распространяемые в оппозиционных Telegram-каналах утверждения о якобы массовых отчислениях студентов для принуждения их к заключению контракта.
"В текущем году мы получили от студентов или их родителей всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай – ни один не подтвердился", – сообщил Афанасьев.
Он также поддержал важность личной мотивации граждан и подчеркнул, что давление на студентов недопустимо.