Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобрнауки опровергло жалобы на отчисления студентов, заключивших контракт с Минобороны России.

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Ни одна из полученных в 2026 году шести жалоб на якобы отчисления студентов, заключивших контракт с Минобороны России, не подтвердилась, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

В Минобороны прошло межведомственное совещание с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. Основной темой стали принципы и условия набора студентов в войска беспилотных систем, а также меры их социальной поддержки.

В сообщении Минобороны указано, что в ходе совещания обсуждались распространяемые в оппозиционных Telegram-каналах утверждения о якобы массовых отчислениях студентов для принуждения их к заключению контракта.

"В текущем году мы получили от студентов или их родителей всего шесть обращений с жалобами на подобное. Разобрали каждый случай – ни один не подтвердился", – сообщил Афанасьев.