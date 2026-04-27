Фестиваль кухонь разных народов впервые проведут в Адыгее

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Фестиваль кухонь разных народов "Очаг дружбы" впервые проведут в Адыгее 30 мая в городе Адыгейске, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Событие посвящено Году единства народов России. Оно пройдет на территории обновленной парковой зоны.

"Такую задачу мы ставили ранее, учитывая, что наш большой фестиваль адыгейского сыра с каждым годом растет и привлекает все больше гостей. В целом видим высокий интерес к гастрономическим праздникам, поэтому приняли решение создать еще одну постоянную площадку — удобную и доступную для жителей соседних районов и гостей из Краснодара", — написал Кумпилов в своем канале в мессенджере "Макс".

На данный момент прорабатывается программа. Гости смогут попробовать национальные блюда народов, проживающих в республике. Будут работать площадки всех муниципалитетов Адыгеи, а также из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Луганской Народной Республики.

Особое внимание уделят организации площадки для адыгейского сыра. Его можно будет продегустировать и приобрести в стилизованной деревне. Для детей подготовят отдельную программу, которая будет включать аниматоров, аттракционы и живой уголок. Также на мероприятии маленьким гостям можно будет прокатиться на конях кабардинской породы.

Более того, на фестивале будут выступать артисты, творческие коллективы республики. Запланированы сюрпризы, розыгрыши, конкурсы, фотозоны, мастер-классы, ярмарка и выставка изделий мастеров народных промыслов.