Офтальмолог раскрыла, полезны ли черника и морковь для зрения

МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. Черника и морковь действительно полезны для глаз, но для качественной пользы эти продукты нужно употреблять ежедневно в большом количестве, поэтому людям с нарушением зрения зачастую требуется медикаментозное сопровождение, рассказала РИА Новости офтальмолог, врач высшей категории Патимат Садуева.
"Есть множество продуктов, способствующих улучшению зрения. Да, употребление черники и моркови полезно для глаз. Но, к сожалению, для качественной пользы от этих продуктов, их необходимо употреблять в большом количестве ежедневно, и речь далеко не об одной моркови в день. Особенно это актуально для людей, уже имеющих нарушение зрения", — отметила Садуева.
В таких случаях зачастую требуется медикаментозное сопровождение с помощью витаминов и БАДов, добавила она.
По словам специалиста, помимо моркови и черники очень полезны для состояния сетчатки глаз продукты с большим количеством лютена, например – тыква, шпинат, зеленый горошек, кукуруза.