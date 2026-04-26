МЧС рассказало об эвакуации людей после аварии на ЧАЭС в 1986 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Около 400 тысяч человек вывезли из зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС, следует из данных ВНИИ ГОЧС МЧС.
"Из 30-километровой зоны отчуждения было эвакуированы около 400 тысяч человек", — рассказали там.
Авария привела к загрязнению почти 160 тысяч квадратных километров территорий. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч граждан СССР: пожарные, военные, ученые, строители, шахтеры, медработники, а также сотрудники профильных научных институтов.
"Благодаря мужеству ликвидаторов масштабы бедствия удалось минимизировать, но эхо тех событий до сих пор напоминает о важности соблюдения технологической дисциплины и развития систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — отметили в ВНИИ ГОЧС.
Сегодня исполняется 40 лет с момента аварии на ЧАЭС — крупнейшей техногенной катастрофы по масштабам ущерба и последствиям. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Сильнее всех пострадала Белоруссия: территория радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.