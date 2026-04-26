Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 26.04.2026
В ВСУ обвинили Зеленского в провале "курской авантюры", сообщили силовики

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В силовых структурах сообщили, что украинские боевики признают провал "курской авантюры" и возлагают ответственность на Зеленского и главкома Сырского
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские боевики признают провал "курской авантюры", приведшей к уничтожению наиболее боеспособных подразделений ВСУ, и возлагают ответственность на Владимира Зеленского и главкома украинских вооруженных сил Александра Сырского, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинские боевики продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации "курской авантюры", которая не только не улучшила положение ВСУ, но и привела к уничтожению наиболее боеспособных подразделений украинской армии", - рассказали силовики.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Как уточнил Герасимов, ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В миреКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала