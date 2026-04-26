- В силовых структурах сообщили, что украинские боевики признают провал "курской авантюры" и возлагают ответственность на Зеленского и главкома Сырского
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинские боевики признают провал "курской авантюры", приведшей к уничтожению наиболее боеспособных подразделений ВСУ, и возлагают ответственность на Владимира Зеленского и главкома украинских вооруженных сил Александра Сырского, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинские боевики продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации "курской авантюры", которая не только не улучшила положение ВСУ, но и привела к уничтожению наиболее боеспособных подразделений украинской армии", - рассказали силовики.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Как уточнил Герасимов, ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военных убитыми и ранеными.