Специальная военная операция на Украине
 
21:27 26.04.2026
ВСУ переводят боевиков в пехоту из других родов войск, рассказали силовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ переводит узкопрофильных специалистов из разных родов войск в боевые подразделения.
  • Подразделения 57-го отдельного радиотехнического батальона дислоцированы в Черниговской области, а опытных военнослужащих РЭР переводят в боевые подразделения, выполняющие задачи в Сумской области.
  • Военнослужащие сводной стрелковой бригады ВВС Украины, прикомандированные к 119-й бригаде территориальной обороны ВСУ, лишились обеспечения и выплат по старому месту службы и не получают денег и припасов в составе сил территориальной обороны.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Украинское командование переводит узкопрофильных специалистов из разных родов войск в боевые подразделения и перебрасывает в Сумскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что в Черниговской области дислоцированы подразделения 57-го отдельного радиотехнического батальона. Родные украинских солдат жалуются, что опытных военнослужащих РЭР (радио-электронная разведка - ред.) переводят в боевые подразделения, выполняющие задачи в Сумской области", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что похожая тенденция происходит и в военно-воздушных силах Украины, откуда одна сводная стрелковая бригада была прикомандирована к 119-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Сами прикомандированные украинские военнослужащие перестали получать положенные им выплаты и материальное обеспечение.
"Родственники военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины (военнослужащие украинской авиации, переведенные в штурмовые подразделения) жалуются, что после прикомандирования их родных к 119-й обр ТерО солдаты ВСУ лишились обеспечения и выплат по старому месту службы, при этом они не получают денег и припасов и в составе сил территориальной обороны", - уточнили силовики.
