Пушилин рассказал о важности освобождения Новодмитровки и Ильиновки

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Новодмитровки и Ильиновки в Донецкой Народной Республике позволит с двух сторон охватить Константиновку, сообщили глава региона Денис Пушилин.
"На Константиновском направлении продолжаются бои за Новодмитровку и Ильиновку. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, это не случайно, потому что освобождение данных населенных пунктов позволяет практически с двух сторон охватить Константиновку", - отметил Пушилин в своем канале на платформе "Максе".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для снабжения Краматорско-Славянской группировки ВСУ.
Село Ильиновка находится в Краматорском районе, село Новодмитровка - в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.