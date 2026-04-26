Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о важности освобождения Новодмитровки и Ильиновки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 26.04.2026
Пушилин рассказал о важности освобождения Новодмитровки и Ильиновки

Пушилин: освобождение Новодмитровки и Ильиновки позволит охватить Константиновку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пушилин отметил, что на Константиновском направлении продолжаются бои за Новодмитровку и Ильиновку.
  • Освобождение Новодмитровки и Ильиновки позволит с двух сторон охватить Константиновку.
  • Константиновка играет ключевую роль для снабжения Краматорско-Славянской группировки ВСУ.
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Освобождение Новодмитровки и Ильиновки в Донецкой Народной Республике позволит с двух сторон охватить Константиновку, сообщили глава региона Денис Пушилин.
"На Константиновском направлении продолжаются бои за Новодмитровку и Ильиновку. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, это не случайно, потому что освобождение данных населенных пунктов позволяет практически с двух сторон охватить Константиновку", - отметил Пушилин в своем канале на платформе "Максе".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для снабжения Краматорско-Славянской группировки ВСУ.
Село Ильиновка находится в Краматорском районе, село Новодмитровка - в Красноармейском районе Донецкой Народной Республики.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала