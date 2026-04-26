На СВО ликвидировали продюсера Боброву, служившую в ВСУ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинская продюсер Виктория Боброва (Квитка), которая служила в 10-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ "Эдельвейс", ликвидирована в зоне боевых действий на Украине, сообщило украинское издание "Детектор медиа".
Боброва, ранее известная как украинская продюсер и кастинг-директор, была ликвидирована в четверг в зоне боевых действий.
В ВСУ она вступила в июне 2024 года в бригаду "Эдельвейс".
Во времена Второй мировой войны "Эдельвейс" стал нарицательным именем 1-й горнопехотной дивизии нацистской Германии. Бригаде ВСУ присвоили такое же наименование, как у гитлеровской дивизии, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции.
Воевавший в ВСУ актер из сериала "Слуга народа" уничтожен на фронте
