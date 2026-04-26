ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. ВСУ для массированной воздушной атаки на Севастополь использовали беспилотники, начиненные металлическими шариками, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как ранее сообщал Развожаев, ВСУ минувшей ночью совершили один из самых массированных налетов на Севастополь, была уничтожена 71 воздушная цель.
"Эта масштабная атака в очередной раз показала: враг продолжает атаковать Севастополь БПЛА, начиненными металлическими шариками", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор призвал население не игнорировать сигнал тревоги, уходить с открытого пространства и держаться подальше от окон.