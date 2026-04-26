ВСУ за сутки нанесли удары по 27 населенным пунктам в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 27 населенным пунктам в десяти муниципалитетах Белгородской области, один человек погиб, девять пострадали, следует из сообщения главы региона Вячеслава Гладкова.

В Волоконовском округе - в селе Волчья Александровка и поселке Малиново, в Красногвардейском округе - в селах Ливенка и Казацкое также были разрушения, в селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника погиб мужчина, уточнил глава области.