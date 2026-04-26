11:31 26.04.2026
ВСУ за сутки нанесли удары по 27 населенным пунктам в Белгородской области

Украинские военные
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 27 населенным пунктам в десяти муниципалитетах Белгородской области.
  • В результате атак повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, административное здание и транспорт.
  • Один человек погиб, девять пострадали в результате атак дронов.
БЕЛГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 27 населенным пунктам в десяти муниципалитетах Белгородской области, один человек погиб, девять пострадали, следует из сообщения главы региона Вячеслава Гладкова.
Согласно опубликованным данным, в результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 32 частных домовладениях, двух магазинах, трех социальных объектах, двух инфраструктурных объектах, административном здании и 26 транспортных средствах.
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
08:00
"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка при атаке FPV-дрона на легковой автомобиль ранена женщина. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль поврежден. В селе Ржевка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены четверо, в том числе двое детей. Двое мужчин госпитализированы в областную клиническую больницу, двое детей — в детскую областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак беспилотников зафиксированы повреждения в Белгороде, в Алексеевском округе - в городе Алексеевка и поселке Опытная Станция, в Белгородском округе - в селах Беловское, Крутой Лог, Отрадное и поселке Комсомольский. Как подчеркнул глава области, при ударах дронов пострадал транспорт в Борисовском округе - в селах Грузское и Зозули, в Валуйском округе - в Казначеевке и в Ракитянском округе - в селе Бобрава.
В Волоконовском округе - в селе Волчья Александровка и поселке Малиново, в Красногвардейском округе - в селах Ливенка и Казацкое также были разрушения, в селе Волчья Александровка в результате атаки беспилотника погиб мужчина, уточнил глава области.
"В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате атак дронов ранены мужчина и женщина. После обследования они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжёлом состоянии госпитализирован мужчина, пострадавший от удара дрона в селе Гора-Подол. Ещё один мужчина, который получил ранения в хуторе Масычево при атаке дрона, продолжит лечение амбулаторно", - добавил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
На Украине рассматривают полное снятие брони от мобилизации, сообщили СМИ
Вчера, 19:40
 
